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14:39, 14 июня 2026Спорт

Шансы Роналду забить больше Месси на ЧМ-2026 оценили

Букмекеры считают, что Месси забьет больше Роналду на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Шансы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду забить больше аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что в этой бомбардирской гонке победу одержит Месси. Поставить на это можно с коэффициентом 1,45. Ставки на успех Роналду принимаются с коэффициентом 2,6.

Для обоих игроков этот мундиаль является шестым в карьере. Месси выигрывал чемпионат мира в 2022 году.

Аргентинцы сыграют на ЧМ-2026 в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании. Сборная Португалии выступит в квартете К с командами Колумбии, Демократической Республики Конго и Узбекистана.

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