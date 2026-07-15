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Забота о себе
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08:30, 15 июля 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли два идеальных варианта завтрака

Гастроэнтеролог Вялов: Овсянка помогает сократить общее потребление калорий в течение дня
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladislav Noseek / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов раскрыл два идеальных варианта завтрака, которые подойдут и тем, кто хочет похудеть. Их доктор раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Вялов призвал есть по утрам овсянку, но уточнил, что важно выбирать кашу, сваренную из настоящего овса, а не из хлопьев быстрого приготовления. Доктор заверил, что такое блюдо помогает сократить общее потребление калорий в течение дня.

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Еще одним полезным завтраком специалист назвал омлет с овощами и цельнозерновым хлебом. Дело в том, что белок из яиц в сочетании с клетчаткой и сложными углеводами продлевает чувство сытости. В результате снижается тяга к перекусам на протяжении всего дня, добавил Вялов.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты чаще всего вызывают изжогу. Людям с этой проблемой она посоветовала ограничить в рационе шоколад и мяту.

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