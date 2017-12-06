Половина «Докторских» колбас оказалась напичкана антибиотиками

Эксперты Роскачества исследовали товары 30 популярных производителей колбасы «Докторская» и нашли почти в половине антибиотики и недовес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ведомства.

Речь идет о колбасах марок «Атяшево», «Великолукский мясокомбинат», «Велком», «Владимирский стандарт», «Губернская мясная компания», «Дымов», «Егорьевская», «КампоМос», «Клинский», «Микоян», «Мясной дом Бородина», «Мясокомбинат Новоалександровский», «Стародворские колбасы (Вязанка)» и «Рублевский».

Отмечается, что в колбасе фирмы «Губернская мясная компания» количество антибиотика превышало максимально допустимый уровень в 15 раз. В продукции «Новоалександровского мясокомбината» оказалась соя, не заявленная в составе, в колбасе от «Горин Продукт» нашли кукурузу, а в продукте торговой марки «Клинский» — следы ДНК лошади. При этом бумаги, следов ДНК кошек и собак эксперты не нашли нигде.

Помимо этого, специалисты установили, что производители восьми торговых марок используют при производстве колбасы каррагинан, применяющийся для получения необходимой консистенции фарша, и не сообщают об этом потребителю. Также была обнаружена проблема недовеса. Так, батон «Докторской» марки «Велком» оказался почти на 17 процентов легче заявленного веса.

«Исследование показало, что существует проблема так называемого следового эффекта <...> Нельзя однозначно сказать, что изготовитель является нарушителем, так как, например, каррагинан или крахмал могли попасть в продукцию непреднамеренно», — пояснил замруководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

В ходе исследования специалисты также развенчали несколько мифов. В частности, было доказано, что в колбасе не содержатся бумага, а также мясо кошек и собак.

Требованиям действующих норм по качеству и безопасности, по результатам исследования, соответствуют колбасы шести торговых марок: «Балахоновского мясокомбината», «Мяснова», «Окраины», «Пит-Продукта», «Томаровского мясокомбината» и «Фамильных колбас».

Во вторник, 5 декабря, сообщалось, что по результатам исследования «Росконтроля» в сосисках и колбас некоторых брендов нашли уже использованные сосиски, а также запрещенные ГОСТом каррагинан, крахмал, мука, шкурки птиц.