Украинским солдатам предложили сухое молоко вместо мяса

Министерство обороны Украины предложило изменить пайки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований. Об этом сообщает издание «Наши деньги», ссылаясь на проект соответствующего постановления.

Документ был внесен на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября. Авторы инициативы предлагают заменить одни продукты другими «в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности». Например, сухое молоко, простокваша и кисломолочные продукты рассматриваются в качестве альтернативы для мяса первой категории.

Специалисты уже раскритиковали проект, так как такая замена продуктов не предусмотрена нормами, действующими в ВСУ. По их мнению, некоторые положения документа «допускают двойное прочтение», а подобные изменения могут привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания. Они также отмечают, что это может подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава.

В августе министерство обороны Украины обвинили в поставках непригодного в пищу мяса для пайков ВСУ. По свидетельствам бойцов и волонтеров, низкое качество продуктов подтвердили результаты лабораторной экспертизы.