Порошенко поведал об уникальности украинского армейского сухпайка

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия первой в мире стала использовать первые блюда в сухпайках. Об этом в четверг, 12 октября, он сказал в ходе осмотра общежития военнослужащих в Киеве, передает «телеканал 24».

«Раньше солдат открывал и ел то, что было в пакете, а теперь солдат может себе сделать горячую еду: все, что есть в пакете сухпайка, он может подогреть», — заявил Порошенко и попробовал борщ из сухпайка.

Во время презентации украинский лидер также пригласил к угощению журналистов. На вопрос о том, лучше ли готовит его жена, он закричал: «Марина, ты слышишь, ты лучше всех готовишь!» Президент добавил, что очень любит блюда, приготовленные супругой. «Я считаю, что мне очень повезло, потому что не все женщины любят готовить», — признался Порошенко.

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При дегустации вторых блюд он сказал, что из гарниров больше всего любит гречку.

9 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеры сообщили, что консервированное тушеное мясо, которым кормят солдат, непригодно в пищу. «В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — заявила волонтер Власта Негря.

В июле 2016-го советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал в социальной сети фотографии еды с червями и тараканами, которую получают военнослужащие.