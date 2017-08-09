Минобороны Украины обвинили в поставках в ВСУ «собачьего корма» вместо тушенки

Консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно в пищу. Этот продукт не хотят употреблять даже собаки. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеры, передает в среду, 9 августа, украинское издание «Вести».

«В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — заявила волонтер Власта Негря.

Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Николай Ходунько заявил, что украинские военнослужащие используют жир от тушенки для того, чтобы разводить огонь. «Ты открываешь эту банку тушенки, съел эту субстанцию, потом желудок начинает (...) лежишь и думаешь: "Что я съел?"», — рассказал он.

Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй, участвовавший в пресс-конференции, заявил на своей странице в Facebook, что «чиновники из Министерства обороны пытались кормить наших героев собачьим кормом под видом консервов с тушенкой».

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По словам волонтера Богдана Хаустова, непригодность в пищу тушенки, поставляемой в ВСУ, подтвердили результаты лабораторной экспертизы.

В июле 2016-го советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал в социальной сети фотографии еды с червями и тараканами, которую получают украинские солдаты. Как сообщалось в том же месяце, по факту массового пищевого отравления в учебном центре ВСУ «Десна» в Черниговской области была проведена проверка. Начальник Центра развития и сопровождения материального обеспечения украинской армии Дмитрий Марченко признал, что продукты в части хранились с нарушением температурного режима.