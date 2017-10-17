Украинцы за год наворовали из магазинов товаров на миллиард гривен

Жители Украины за год украли из магазинов розничной торговли товаров на сумму, превышающую один миллиард гривен (более двух миллиардов рублей). Об этом сообщает ZN.ua.

Указывается, что украденным оказался каждый двадцатый товар в стране. Из-за воровства каждый магазин в стране теряет до полутора процентов прибыли.

Ворующая из магазинов молодежь, как указывается в материале, подобным образом «самоутверждается и куражится». Не брезгуют кражами и вполне респектабельные граждане. «Но чаще всего кражами грешат те, кто не имеет денег на питание», — отмечает издание.

Воры обычно выносят из магазинов товары небольшого размера: приборы для бритья, одежду и обувь. Из продуктов популярностью пользуются сыр, колбаса, овощи и водка.

«Казалось бы, при таких потерях владельцы торговых сетей должны кричать об этой проблеме каждый год. Но не кричат. Более того, держат эти данные под огромным секретом. Почему? Потому что все потери в магазинах учтены в цене товара. Однако, похоже, не только владельцы торговых сетей, но и государство не знает, как действовать в этой ситуации. Или же сознательно не обращает внимания на указанное явление», — отмечает автор материала Василий Худицкий.

В августе министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что жители страны тратят половину заработка на питание, потому что много едят. «У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах», — сказал он.