Министр объяснил большие расходы украинцев на еду необходимостью много есть

Украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят, считает министр социальной политики Андрей Рева. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», пишет «Страна».

«Когда мы говорим о том, что немцы тратят [на питание] 14 процентов [доходов], а мы — 50, то тут система приоритетов», — пояснил чиновник.

Рева аргументировал свое мнение примером отца: «Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах».

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По словам министра, немцы едят немного по-другому, поскольку их рацион и культура питания не такие, как у украинцев. «И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — подытожил он.

За четыре месяца с начала 2017 года средняя заработная плата на Украине составила 6,5 тысячи гривен (14 120 рублей или 215 евро), власти обещают, что в перспективе этот показатель вырастет до 10 тысяч гривен. В Германии в 2015 году средняя зарплата составила 3612 евро (до вычета налогов и социальных отчислений), писало Deutsche Welle.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Борщевой индекс» (Ukrainian Borsch Index) вырос почти вдвое. Так, кастрюля украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра сегодня обойдется более, чем в пять долларов (130 гривен) по сравнению с менее чем тремя долларами (74 гривны) в начале 2016-го. Это произошло из-за роста цен на мясо и овощи местного производства.