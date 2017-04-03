Украинцам пообещали качественно повысить пенсии

В результате пенсионной реформы на Украине с октября будут качественно повышены пенсии. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает телеканал «112 Украина».

По словам премьера, кабинет министров знает, каким образом провести реформу пенсионной системы, чтобы она отвечала критериям справедливости.

«Мы говорили, что мы можем с 1 января поднять минимальную заработную плату вдвое. Мы сказали абсолютную правду. И мы это с вами сделали. Сегодня я говорю совершенно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам. Всем. Это уже есть реальность», — заверил премьер-министр.

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Проект реформы пенсионной системы пока не представлен.

17 февраля Гройсман заявил, что рассчитывает ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины до 2024 года. Сейчас он составляет более 140 миллиардов гривен (около 5,2 миллиарда долларов). Он подчеркивал, что «так пенсионная система работать не может, с учетом того, что 80 процентов украинских пенсионеров находятся на минимальной пенсии».

Проведение пенсионной реформы — одно из требований Международного валютного фонда, который оказывает Украине финансовую поддержку. Предполагается, что одним из последствий реформы станет повышение пенсионного возраста.