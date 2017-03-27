Украинцам перестанут выдавать пенсии через банки с российским капиталом

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перестает выплачивать пенсии через «дочки» российских банков. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет агентство УНИАН.
Пенсионеры будут автоматически переведены на обслуживание в отделения «Укрпочты» по месту регистрации, пока они не выберут для обслуживания другую финансовую организацию.
16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, эти банки — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.
14 марта в МИД России заявили, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.
За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных республик Донбасса.