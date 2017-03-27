Украинцам перестанут выдавать пенсии через банки с российским капиталом

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перестает выплачивать пенсии через «дочки» российских банков. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет агентство УНИАН.

Пенсионеры будут автоматически переведены на обслуживание в отделения «Укрпочты» по месту регистрации, пока они не выберут для обслуживания другую финансовую организацию.

Материалы по теме Памфлеты по-киевски Зачем Порошенко сбивает цену украинских банков

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, эти банки — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

14 марта в МИД России заявили, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.

За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных республик Донбасса.