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Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом — теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Об этом свидетельствует сообщение на сайте главы государства, опубликованное в четверг, 16 марта.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Виесте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».

«Кабинет министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. (...) Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова», — сказано в сообщении.

Ранее 16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, банки с российским капиталом — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

14 марта в МИД РФ заявили, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.

За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

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