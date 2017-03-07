Сбербанк начнет обслуживание клиентов по паспортам ДНР и ЛНР

Сбербанк начнет обслуживать клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — отметили в Сбербанке.

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18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данное решение будет действовать до политического урегулирования ситуации в регионе.

Украинский лидер Петр Порошенко назвал данный шаг Москвы очередным доказательством нарушения Россией международного права. В ответ в Кремле пояснили, что Россия не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.

