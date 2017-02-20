Кремль назвал законным указ о признании документов жителей Донбасса

Указ о признании в России документов жителей Донбасса соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «ситуация возникла» из-за блокады Киевом украинских регионов. В результате, по словам официального представителя Кремля, сотни тысяч людей оказались лишены возможности оформить официальные документы, в том числе паспорта и водительские права.

«В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», — заявил Песков. Он также добавил, что Москва не видит в признании документов никакого повода для обострения ситуации.

В субботу, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются в том числе удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

В Киеве, комментируя указ, назвали его не соответствующим международному праву. Тем временем главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР поблагодарили руководство России за этот шаг.