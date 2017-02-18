Порошенко прокомментировал решение России признать документы жителей Донбасса

Решение российского руководства о признании документов, выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, нарушает нормы международного права, считает президент Украины Петр Порошенко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Для меня это является очередным доказательством нарушения Россией международного права», — сказал глава государства после переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Порошенко добавил, что проинформировал Пенса об этом шаге Москвы.