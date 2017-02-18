В ДНР прокомментировали признание Россией выданных в Донбассе документов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) выразили благодарность руководству России за решение признать документы, выданные в Донбассе. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил «Интерфаксу» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Мы очень признательны России за этот шаг», — заявил агентству Пушилин.

По его словам, Украина сделала все для того, чтобы лишить жителей Донбасса как можно большего числа прав.

«Это касается свободы перемещения, выдачи новых документов, в том числе паспортов, и продления действующих, получения образования и других прав. Так, на Украине более не признаются выданные нашим детям документы об образовании, преподаватели вузов Донбасса лишены на Украине научных степеней и званий. Поэтому мы вынуждены были выпускать свои документы — Донецкой народной республики», — отметил он.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Какие именно районы имеются в виду, в тексте указа не уточняется.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Пока этого не произойдет, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.