В Кремле опровергли информацию о признании Россией паспортов ДНР и ЛНР

Москва не признает на официальном уровне паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям», — сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний, гостиниц.

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Официальный представитель Кремля отметил, что Киев не занимается социальным, юридическим и паспортным обеспечением жителей юго-востока Украины. «У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы», — отметил он.

Песков также добавил, что граждане самопровозглашенных республик при въезде в Россию проходят паспортный контроль.

В конце ноября прошлого года глава ДНР Александр Захарченко вручил актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину паспорт гражданина республики. Актер подчеркнул, что остается гражданином России и не видит разницы между россиянами и жителями самопровозглашенной республики. Тогда же зампред комитета народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бриг сообщил, что чаще всего паспорта республики получают граждане России, Испании и Франции.