Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в России

Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прокомментировали указ президента России Владимира Путина, которым глава государства постановил временно признать в РФ документы, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным. «Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — заявил он.

Путин подписал указ, постановляющий признавать в России документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 18 февраля. В этот же день распоряжение вступило в силу. Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Какие именно районы Донецкой и Луганской областей имеются в виду, в тексте указа не уточняется. Самопровозглашенные республики Донбасса там тоже не упоминаются.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР на данный момент не имеют признания со стороны ни одного государства — члена ООН. Независимость республик признала только частично признанная Южная Осетия. Украина считает эти территории временно оккупированными.