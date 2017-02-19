Посольство США откликнулось на признание Россией документов жителей Донбасса

Признание Россией документов жителей Донбасса противоречит целям минских соглашений, считают в посольстве США в Киеве. Об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter.

По сообщению посольства, Москва признает документы, выданные властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Однако в тексте соответствующего указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным 18 февраля, не упоминаются ДНР или ЛНР. Там говорится о признании документов, выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, конкретный перечень не приводится.

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Российский лидер объяснил свое решение гуманитарными соображениями. Принимаемые меры носят временный характер и будут действовать, как уточнял глава МИД России Сергей Лавров, до полной реализации минских соглашений.

Украинское руководство сочло решение Москвы нарушающим нормы международного права.

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (также ОРДЛО) — понятие в административно-территориальном устройстве Украины, объединяющее часть территорий этих регионов страны. Границы ОРДЛО были законодательно определены в марте 2015 года на основе линии разграничения между украинской армией и противостоящими им ополченцами ДНР и ЛНР по состоянию на 19 сентября 2014-го. На этой территории живут более трех миллионов человек.