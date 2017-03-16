Песков пообещал защитить российские банки на Украине

В Кремле пообещали защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. Соответствующее заявление в четверг, 16 марта, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Конечно, будем при необходимости защищать всеми доступными законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация на Украине «пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации и к усилению напряженности». «В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных и международных инвесторов надежным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъектов экономической жизни», — отметил пресс-секретарь главы государства.

15 марта зампред Нацбанка Украины Яков Смолий предложил запретить банкам с российским капиталом выводить деньги с Украины. По его словам, под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

С этого же дня украинская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов. Официальный представитель Кремля заявил, что подразделениям российских банков «на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно».

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

