Глава ВТБ заявил о планах ухода с Украины

Банк ВТБ пока продолжит работу на рынке Украины, но в дальнейшем планирует уйти с него. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава кредитной организации Андрей Костин, сообщает «Интерфакс».

«Дождемся сейчас решения (украинских властей — прим. «Ленты.ру»), будем работать, но в целом курс на выход есть», — сказал Костин. Он отметил, что текущая ситуация отрицательно сказывается в первую очередь на экономике Украины и ее гражданах.

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Кроме того, ВТБ планирует до конца марта продать «БМ Украина» (бывший Банк Москвы — прим. «Ленты.ру»). «Что касается большого банка (украинского подразделения ВТБ — прим. «Ленты.ру»), довольно сложно», — заявил глава ВТБ. Он подчеркнул, что пока группа не видит необходимости вводить ограничения на выдачу вкладов украинскими дочками.

15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Нацбанк Украины и Служба безопасности готовят предложения по введению санкций против подразделений российских госбанков, работающих в стране.

В начале месяца Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На середину 2016 года активы «ВТБ-Украина» составляли 21 миллиард гривен (около 775 миллионов долларов, 14-е место по активам в банковской системе страны). Активы «БМ Украина» — три миллиарда гривен (111 миллионов долларов, 38-е место).