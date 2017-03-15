Украина за сутки подготовит предложения по санкциям против российских банков

Нацбанк Украины (НБУ) и Служба безопасности готовят предложения по введению санкций против подразделений российских госбанков, работающих в стране. Об этом в среду, 15 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает «Интерфакс».

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков России, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», — сказал Турчинов.

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7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.