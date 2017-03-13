Центральный офис Сбербанка в Киеве закрыли после замуровывания

Головной офис Сбербанка в Киеве приостановил работу в целях безопасности после атаки украинских радикалов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя финансовой организации.

«Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», — рассказали в банке.

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13 марта украинские радикалы замуровали бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение Сбербанка. Они требовали у Нацбанка отозвать лицензию финансовой организации.

Ранее, 7 марта, Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам ДНР и ЛНР. Тогда же глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого все банки на территории России (включая дочерние структуры иностранных банков) обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. Банки, работающие на территории Украины (в том числе и «дочки» российских кредитных организаций), подчиняются местному законодательству и не имеют права обслуживать клиентов с паспортами республик Донбасса.



