НБУ предложит СНБО ввести санкции против российских банков

Национальный банк Украины (НБУ) предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить санкции к материнским структурам работающих на украинской территории финансовых организаций с государственным российским капиталом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Таким образом планируется не допустить возврата «дочками» Сбербанка, ВТБ и других российских банков кредитов их головным структурам.

Соответствующее решение будет принято в случае подтверждения информации об обслуживании банками клиентов с документами ДНР и ЛНР. Регулятор уже направил официальные запросы в российские банки по поводу приема паспортов республик Донбасса.

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Ранее 10 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев обеспечит «адекватный ответ», если информация об обслуживании Сбербанком на территории Украины лиц с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подтвердится.

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам ДНР и ЛНР. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого все банки на территории России (включая дочерние структуры иностранных банков) обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. Банки, работающие на территории Украины (в том числе и «дочки» российских кредитных организаций), подчиняются местному законодательству и не имеют права обслуживать клиентов с паспортами республик Донбасса.