Аваков выступил за прекращение работы Сбербанка на Украине

Российский Сбербанк должен прекратить работу на Украине, Национальному банку (НБУ) страны следует немедленно ввести против него санкции. Об этом во вторник, 7 марта, на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего на Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!» — написал Аваков.

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Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По мнению замглавы НБУ Екатерины Рожковой, российские банки, работающие в настоящее время на Украине, не имеют будущего в этой стране.

Российский бизнес вложил в экономику Украины в 2016 году 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общей доли инвестиций, подсчитали в статистическом ведомстве страны.

По данным НБУ, дочернее предприятие Сбербанка на Украине на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 миллиарда гривен) занимало 6-е место среди 93 действовавших в стране банков.