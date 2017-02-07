В Нацбанке Украины предсказали уход российских банков

Российские банки, работающие в настоящее время на Украине, не имеют будущего в этой стране. Об этом во вторник, 7 февраля, заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает ТАСС.

По словам Рожковой, для российских кредитных организаций «есть два возможных пути: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на украинском банковском рынке».

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С 2014 года российские банки сокращают активы на Украине, работают в режиме ограничений, не кредитуют и имеют задолженность. «Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки и не видим какой-либо угрозы (для банковского сектора Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказала она.

В прошлом году вклады украинцев в российских банках уменьшились почти на два миллиарда гривен (72 миллиона долларов). «Но их там все еще остается 22 миллиарда гривен (790 миллионов долларов), 16 миллиардов гривен (576 миллионов долларов) средств юридических лиц, то есть суммарно около 37-38 миллиардов гривен средств граждан и предприятий», — отметила представитель НБУ.

Кредитный портфель российских банков составляет 134 миллиарда гривен (4,82 миллиарда долларов). «Это цифры, которые нас беспокоят, но они уменьшаются», — сказала Рожкова.

Ранее 7 февраля директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил, что по итогам 2016 года банковский сектор Украины зафиксировал убытки в размере 159 миллиардов гривен (около 350 миллиардов рублей). Этот показатель является историческим максимумом, отметил он.

В начале месяца о плохих перспективах дочерних структур российских банков на рынке Украины заявляла председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. При этом она признала, что российские кредитные организации на Украине не испытывают проблем с капиталом и ликвидностью.