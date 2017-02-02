Гонтарева отказала российским банкам на Украине в светлом будущем

У дочерних структур российских банков плохие перспективы на рынке Украины. Об этом заявила председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, сообщает REGNUM. Их доля в финансовом секторе страны обвалилась почти в два раза.

«Но мы не считаем, что у них есть светлое будущее на Украине. Их доля рынка уже уменьшилась с 15 до 8,8 процента. Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады», — констатировала Гонтарева.

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При этом она признала, что российские банки на Украине не испытывают проблем с капиталом и ликвидностью.

1 февраля в Киеве националисты облили красной краской офисы семи дочерних отделений российских банков. Таким образом активисты призвали украинцев забрать оттуда свои вклады. Подобные акции на Украине проводились многократно в течение последних месяцев.

30 января вооруженные активисты «Национального корпуса» устроили пикеты у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ в Киеве. Вход в Сбербанк протестующие залили имитирующей кровь краской, которую они нанесли и на импровизированную карту Украины.