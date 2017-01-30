В Киеве бойцы «Азова» в ватниках залили российский банк «кровью»

Вооруженные активисты партии «Национальный корпус», созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины «Азов», устроили пикеты в Киеве у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба «Национального корпуса».

Вход в Сбербанк протестующие залили имитирующей кровь краской, ее же они нанесли на импровизированную карту Украины. Витрины националисты заклеили плакатами с призывом к гражданам страны забрать свои средства из российских кредитных организаций. Активисты также потребовали закрыть все российские финансовые учреждения на Украине и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву. По их словам, при Гонтаревой доля российских банков выросла с 12 до 40 процентов.

Некоторые бойцы «Азова» пришли на мероприятие в валенках, ватниках и шапках-ушанках, принесли с собой балалайки и плакаты с надписью «Добро пожаловать в Россию».

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21 ноября 2016-го украинские националисты после митинга на площади Независимости (майдане Незалежности) отправились к отделению Сбербанка, расположенному на площади Льва Толстого. В помещении финансового учреждения демонстранты разбили окна. Когда они добрались до банкомата, появился спецназ. Сотрудники правоохранительных органов взяли здание в оцепление, после чего большая часть митингующих разошлась.

В октябре президент страны Петр Порошенко своим указом расширил антироссийские санкции Украины. В санкционный список внесены 167 предприятий, среди которых «Рособоронэкспорт», «КамАЗ», «ЮТэйр», «Юнистрим», «Ижмаш», «Сбербанк Лизинг», «Ростех». Кроме того, ограничительные меры применены к 335 физлицам, включая вице-премьера Дмитрия Рогозина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глав Крыма Сергея Аксенова и Чечни Рамзана Кадырова. Препятствий для таких организаций, как Сбербанк и ВТБ, не создано.