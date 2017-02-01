Националисты облили краской офисы российских банков в Киеве

В Киеве националисты облили красной краской офисы семи дочерних отделений российских банков. Таким образом активисты призвали украинцев забрать оттуда свои вклады. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Одетые в камуфляжную форму радикалы пришли к офисам финансовых организаций в Шевченковском и Святошинском районах города. «Они облили красной краской фасады зданий и оклеили окна и двери плакатами», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе партии «Национальный корпус», созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины «Азов», акции около центрального отделения Сбербанка, отделений Проминвестбанка, ВТБ, БМ-банка и Альфа-банка организованы ее представителями. Таким образом радикалы призывают украинских вкладчиков бойкотировать деятельность российских финансовых учреждений и забрать свои вклады.

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По словам националистов, они будут продолжать протесты до тех пор, пока кредитные организации России не прекратят свою работу на Украине. При этом радикалы подчеркнули, что прибывшая на место событий полиция никак не реагировала на проводимую ими акцию.

30 января вооруженные активисты «Национального корпуса» устроили пикеты у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ в Киеве. Вход в Сбербанк протестующие залили имитирующей кровь краской, которую они нанесли и на импровизированную карту Украины. Активисты потребовали закрыть все российские финансовые учреждения на Украине и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву.