Банки Украины потерпели крупнейшие в истории убытки

По итогам 2016 года банковский сектор Украины зафиксировал убытки в размере 159 миллиардов гривен (около 350 миллиардов рублей), данный показатель является историческим максимумом. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, передает УНИАН.

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«Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году — 159 миллиардов гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля Приватбанка», — отметил он.

Ваврищук также понадеялся на то, что в 2017 году банковская система Украины сможет выйти на прибыльную деятельность.

22 декабря 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, находящийся в трудном финансовом положении, за одну гривну. В НБУ говорили, что спасение кредитной организации обойдется каждому украинцу примерно в 100 долларов.

Также в декабре Нацбанк предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов. Специалисты, опрошенные «Лентой.ру», предположили, что правительство страны не сможет расплатиться с клиентами финансовой организации и объявит дефолт по внутренним обязательствам.