Приватбанк перешел в собственность Украины за одну гривну

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписали договор о продаже полного пакета акций Приватбанка. Кредитная организация перешла в собственность государства за одну гривну, сообщается на сайте ФГВФЛ.

Все необходимые процедуры для продажи 100 процентов акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа. «Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, фонд, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — уточняется в сообщении.

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Дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами — как физическими, так и юридическими лицами — с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров, отметили в фонде.

20 декабря Нацбанк Украины предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», предположили, что правительство страны не сможет расплатиться с клиентами финансовой организации и объявит дефолт по внутренним обязательствам.

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18 декабря украинское правительство поддержало предложение Нацбанка о переходе Приватбанка, находящегося в трудном финансовом положении, в стопроцентную государственную собственность. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала данное решение важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.

