Каждый украинец потратит 100 долларов на спасение Приватбанка

Национализация Приватбанка будет стоить каждому украинцу примерно три тысячи гривен (около 113 долларов по текущему курсу). Об этом в четверг, 22 декабря, заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает ТАСС.

«К сожалению, это было плохое решение (национализация — прим. «Ленты.ру»), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 миллиардов гривен (более 4 миллиардов долларов) на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга», — приводит агентство его слова.

Таким образом, по словам Чурия, на каждого украинца приходится по три тысячи гривен долга за национализацию Приватбанка.

Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, в свою очередь, подсчитал, что спасение Приватбанка обойдется государству в 4-5 миллиардов долларов. Это примерно 5-7 тысяч гривен на украинца (150-190 долларов). «Мы рано или поздно заплатим эти деньги — в налогах, акцизах или просто благодаря инфляционному эффекту», — пояснил он.

22 декабря находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.

Материалы по теме Приватный танец Как Приватбанк и олигархи подводят Украину к новому дефолту

Двумя днями ранее Нацбанк Украины предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов.

Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», предположили, что это не последнее вливание в финансовую организацию. Они также допустили, что правительство страны не сможет расплатиться с клиентами финансовой организации и объявит дефолт по внутренним обязательствам.

18 декабря украинское правительство поддержало предложение Нацбанка о переходе Приватбанка в стопроцентную государственную собственность. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала данное решение важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.