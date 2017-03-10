Гройсман пригрозил Сбербанку адекватным ответом на признание паспортов ДНР и ЛНР

Киев обещает «адекватный ответ», если информация об обслуживании Сбербанком на территории Украины лиц с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подтвердится. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «112 Украина».

«Сейчас выясняются юридические основания, так ли это на самом деле. Если так, я думаю, что Нацбанк и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру»), и президент — очень быстро отреагируют на эту ситуацию. И этот ответ будет очень-очень адекватным», — сказал Гройсман.

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7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам ДНР и ЛНР. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

Нацбанк Украины, в свою очередь, сообщил, что может ввести санкции в отношении украинской «дочки» Сбербанка, если подтвердится информация об обслуживании им клиентов с паспортами самопровозглашенных республик Донбасса.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого все банки на территории России (включая дочерние структуры иностранных банков) обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. Банки, работающие на территории Украины (в том числе и «дочки» российских кредитных организаций), подчиняются местному законодательству и не имеют права обслуживать клиентов с паспортами республик Донбасса.

