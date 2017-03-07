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Нацбанк Украины пригрозил «дочке» Сбербанка санкциями

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Национальный Банк Украины в Киеве
Национальный Банк Украины в Киеве

Национальный банк Украины (НБУ) может ввести санкции в отношении украинской «дочки» Сбербанка, если подтвердится информация об обслуживании им клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба организации.

Решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимает Совет национальной безопасности и обороны страны, после чего соответствующий указ подписывает президент Украины, напомнили в НБУ.

Ранее 7 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции. В тот же день Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По данным НБУ, на 1 января этого года дочернее предприятие Сбербанка на Украине по размеру активов (48,356 миллиарда гривен) занимало шестое место среди 93 действовавших в стране банков.

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