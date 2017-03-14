МИД назвал атаки на российские банки в Киеве «выстрелом в ногу» украинской власти

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве

Атаки радикалов на отделения российских банков на Украине проходят при фактическом попустительстве Киева. Создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 14 марта.

«Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине — это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков», — отметили в МИД.

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В ведомстве также напомнили, что некоторые члены правительства Украины «прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям».

13 марта украинские радикалы перекрыли бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение Сбербанка. Они требовали у Нацбанка отозвать лицензию финансовой организации. Собравшиеся у здания люди выкрикивали националистические лозунги, передает Федеральное агентство новостей. После произошедшего офис был закрыт из соображений безопасности.

Неделей ранее Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого все банки на территории России (включая дочерние структуры иностранных банков) обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. Банки, работающие на территории Украины (в том числе и «дочки» российских кредитных организаций), подчиняются местному законодательству и не имеют права обслуживать клиентов с паспортами республик Донбасса.