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05:41, 11 июля 2026Мир

В ФРГ заявили о непригодности Мерца на пост канцлера из-за его слов о войне с Россией

NachDenkSeiten: Мерц непригоден на пост канцлера из-за рассуждений о войне с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Maryam Majd / Reuters

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности военной победы над Россией заставляют усомниться в его пригодности на этот пост и способности руководить страной. На это указало немецкое издание NachDenkSeiten.

«Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту», — говорится в материале. Автор отмечает, что Мерцу легко рассуждать на подобные темы, так как он никогда «не глотах грязь в окопах» и не испытывал ужас на полях сражений.

NachDenkSeiten подчеркивает, что использование Мерцем слов «победить» и «выиграть» в отношении конфликта с Москвой показывает несостоятельность проводимого Берлином курса.

Ранее Мерц резко раскритиковал противников правительственных реформ, назвав их «нытиками» и «придирами».

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