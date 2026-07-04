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19:53, 4 июля 2026Мир

Мерц назвал противников своих реформ «нытиками» и «придирами»

Мерц раскритиковал противников реформ, назвав их нытиками и придирами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал противников правительственных реформ, назвав их «нытиками» и «придирами». С таким заявлением он выступил на съезде партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе, сообщает Bild.

Мерц призвал не поддаваться пессимистичным настроениям и заявил, что у Германии впереди «очень хорошие годы». Он также подчеркнул, что правящая коалиция намерена продолжить реализацию масштабного пакета реформ, включающего изменения в пенсионной системе, здравоохранении и меры по борьбе со злоупотреблениями социальными выплатами.

«Мы не позволим, чтобы нас останавливали нытики и придиры», — заявил канцлер. Во время выступления он также положительно оценил работу коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, которую возглавляет, назвал ее «коалицией реформ» и призвал однопартийцев поддержать намеченные преобразования.

Ранее оппозиционный депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал Мерца за щедрое финансирование Украины. Он усомнился в правильности приоритетов, которые расставляет нынешнее руководство Германии.

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