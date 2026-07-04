Мерц назвал противников своих реформ «нытиками» и «придирами»

Мерц раскритиковал противников реформ, назвав их нытиками и придирами

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал противников правительственных реформ, назвав их «нытиками» и «придирами». С таким заявлением он выступил на съезде партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе, сообщает Bild.

Мерц призвал не поддаваться пессимистичным настроениям и заявил, что у Германии впереди «очень хорошие годы». Он также подчеркнул, что правящая коалиция намерена продолжить реализацию масштабного пакета реформ, включающего изменения в пенсионной системе, здравоохранении и меры по борьбе со злоупотреблениями социальными выплатами.

«Мы не позволим, чтобы нас останавливали нытики и придиры», — заявил канцлер. Во время выступления он также положительно оценил работу коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, которую возглавляет, назвал ее «коалицией реформ» и призвал однопартийцев поддержать намеченные преобразования.

Ранее оппозиционный депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал Мерца за щедрое финансирование Украины. Он усомнился в правильности приоритетов, которые расставляет нынешнее руководство Германии.