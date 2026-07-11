BZ: Зеленский использует санкции для устранения оппонентов без суда и следствия

При президенте Украины Владимире Зеленском санкции стали чаще применяться в отношении украинских граждан, хотя изначально они вводились для того, чтобы бороться с Россией. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.

«Сегодня украинские граждане все чаще становятся мишенью таких ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия», — говорится в материале.

В украинском обществе санкции вызывают все больше споров и разногласий. BZ допускает, что в итоге подобное применение рестрикций может обернуться для Зеленского юридическими последствиями — в том случае, если суды на Украине или Европейский суд по правам человека сочтут санкции незаконными, Зеленский может столкнуться с судебными исками за злоупотребление властью.

Ранее Верховный суд Украины отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в отмене санкций, введенных против него.