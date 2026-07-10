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11:33, 10 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто решение Верховного суда по санкциям против Порошенко

«РБК-Украина»: Верховный суд отказал Порошенко в отмене санкций, введенных против него
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховный суд Украины отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в отмене санкций, введенных против него. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не удовлетворил иск экс-президента Петра Порошенко об отмене санкций», — сказано в публикации.

Глава Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение коррупционными схемами экс-президента. По словам украинского лидера, Порошенко отмывал деньги через фонды.

Санкции против Порошенко были введены решением Совета национальной безопасности (СНБО) Украины в феврале 2025 года. Государственные награды и знаки отличия Порошенко аннулированы, а также его лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».

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