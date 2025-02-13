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18:53, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл причину санкций против Порошенко

Зеленский: экс-президент Украины Порошенко отмывал деньги через фонды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмывал деньги через фонды. Так причину введения санкций объяснил нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

По его словам, он располагает информацией об этом через свои фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил Украины. Деньги оттуда передавали членам партии Порошенко «Европейская солидарность», сообщает Зеленский.

В декабре украинское издание Comments выпустило расследование о финансовых схемах Порошенко через благотворительность. По их информации, экс-президент Украины получил минимум 1,5 миллиона гривен (35 тысяч долларов) дохода в виде комиссии на финансовой схеме.

13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Его государственные награды и знаки отличия аннулированы, а также Порошенко лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».

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