На Украине официально ввели санкции против Порошенко

СНБО Украины ввел санкции против экс-президента страны Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на документ ведомства.

В частности, бывшему главе государства запрещается совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж. Кроме того, Порошенко лишили всех государственных наград, согласно документу.

Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины». Теперь Порошенко запрещено владеть СМИ как средствами передачи информации.

Ранее народный депутат от партии Петра Порошенко Ирина Геращенко связала санкции против Порошенко с неготовностью Украины вступить в НАТО. По ее словам, политика президента Украины Владимира Зеленского показывает несостоятельность страны и ее неготовность к членству в Евросоюзе и НАТО.