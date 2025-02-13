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12:05, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Раде связали санкции против Порошенко с неготовностью Украины вступить в НАТО

Нардеп Геращенко: Санкции против Порошенко говорят о проблемах Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского доказывает несостоятельность страны и ее неготовность к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом заявила председатель оппозиционной фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко в своем Telegram-канале в связи с введенными санкциями против бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По ее словам, Зеленский и его помощники блокируют командировку Порошенко на Мюнхенскую конференцию, хотя он имел там десятки запланированных встреч. Она заключила, что в офисе президента «одержали победу фобии, а не здравый смысл», и добавила, что Зеленский подарил аргументы «всем украиноскептикам, что мы не готовы к членству в ЕС и НАТО».

По ее словам, ЕС не сможет «закрыть глаза» на политическое давление на оппозиционного лидера. Геращенко пришла к выводу, что украинская власть шесть лет влечет страну в авторитаризм.

Ранее «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады Украины после объявления санкций против Порошенко. Депутаты заблокировали с плакатами трибуну Рады и окружили спикера парламента Руслана Стефанчука.

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