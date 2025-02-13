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11:37, 13 февраля 2025Бывший СССР

Фракция Порошенко сорвала заседание Рады после объявления санкций

Фракция Порошенко сорвала заседание Рады после введения против него санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады Украины после объявления санкций против предпринимателя. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Все. Заседание закрыто», — подчеркнул парламентарий.

Железняк опубликовал видео протеста «Европейской солидарности» после введения санкций против Порошенко Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Депутаты заблокировали с плакатами трибуну Рады и окружили спикера парламента Руслана Стефанчука. «Без драки, но с толкотней», — прокомментировал Железняк.

Ранее издание УНИАН заявило о готовящемся аресте Порошенко по обвинению в госизмене. Отмечается, что под домом политика вечером 12 февраля дежурили силовики.

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