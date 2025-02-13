Фракция Порошенко сорвала заседание Рады после объявления санкций

Фракция Порошенко сорвала заседание Рады после введения против него санкций

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады Украины после объявления санкций против предпринимателя. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Все. Заседание закрыто», — подчеркнул парламентарий.

Железняк опубликовал видео протеста «Европейской солидарности» после введения санкций против Порошенко Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Депутаты заблокировали с плакатами трибуну Рады и окружили спикера парламента Руслана Стефанчука. «Без драки, но с толкотней», — прокомментировал Железняк.

Ранее издание УНИАН заявило о готовящемся аресте Порошенко по обвинению в госизмене. Отмечается, что под домом политика вечером 12 февраля дежурили силовики.