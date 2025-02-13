На Украине заявили о готовящемся аресте Порошенко

УНИАН: у дома Порошенко дежурят силовики, его могут задержать за госизмену

Бывшего президента Украины, председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут задержать по обвинению в госизмене. Об этом сообщило украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что под домом политика вечером 12 февраля дежурили силовики. «Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене», — говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Петра Порошенко 12 февраля. Как рассказал один из собеседников Forbes Ukraine, речь может идти об обвинениях в госизмене.

В свою очередь, Порошенко заявил, что во время последней зарубежной командировки его предупреждали, что у Киева «сорвало крышу». Он также подчеркнул, что ему предлагали остаться за границей и не возвращаться на Украину.