Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовящемся аресте Порошенко

УНИАН: у дома Порошенко дежурят силовики, его могут задержать за госизмену
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывшего президента Украины, председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут задержать по обвинению в госизмене. Об этом сообщило украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что под домом политика вечером 12 февраля дежурили силовики. «Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене», — говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Петра Порошенко 12 февраля. Как рассказал один из собеседников Forbes Ukraine, речь может идти об обвинениях в госизмене.

В свою очередь, Порошенко заявил, что во время последней зарубежной командировки его предупреждали, что у Киева «сорвало крышу». Он также подчеркнул, что ему предлагали остаться за границей и не возвращаться на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля взлетел

      На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

      План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

      В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

      Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

      Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

      Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

      Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

      Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

      Десятки гробов с личными данными усопших обнаружили на свалке в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше