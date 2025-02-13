Порошенко прокомментировал решение Киева ввести против него санкции

Порошенко о вводе санкций: Меня предупреждали, что у власти сорвало крышу

Бывшего президента Украины и председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время последней зарубежной командировки предупреждали, что у Киева «сорвало крышу», и предлагали ему не возвращаться на Украину. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«На днях я вернулся из заграничной командировки, хотя меня все предупреждали: что у власти "крышу сорвало", о санкциях и новых подозрениях и что лучше мне оставаться за границей», — рассказал политик.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Петра Порошенко 12 февраля. Как рассказал один из собеседников Forbes Ukraine, речь может идти об обвинениях в госизмене.

Ранее бывший глава государства назвал введение против него санкций СНБО провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Порошенко также обвинил Зеленского в том, что он занимался санкциями против него вместо подготовки к переговорам.