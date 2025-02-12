Порошенко отреагировал на введение санкций СНБО Украины против него

Порошенко назвал санкции СНБО против него преступлением, Зеленского — заказчиком

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«У этого преступления есть много соучастников <...> Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский», — отметил Порошенко, добавив, что введение санкций не стало для него новостью.

По его словам, вместо того чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, Зеленский «весь день занимался санкциями против моей скромной персоны».

СНБО ввел санкции против бывшего президента Украины 12 февраля. Один из собеседников Forbes Ukraine предполагает, что речь может идти о «статье "Госизмена"». До этого власти Украины дали Порошенко 15 повесток вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности.