Порошенко получил повестку вместо Мюнхенской конференции

Власти Украины дали Порошенко повестки вместо поездки на Мюнхенскую конференцию

Власти Украины дали бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 15 повесток вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Традиционная практика запрета выезда Порошенко за границу на международные встречи себя исчерпала. (...) Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал», — заявил политик.

Порошенко рассказал о запрете на выезд с Украины для участия в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа. Вместо поездки в Германию политик получил повестки в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на каждый день в период с 14 по 28 февраля. Экс-президент Украины заявил, что следственные действия в ГБР также лишают его возможности поехать в прифронтовые районы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу с Трампом после Мюнхенской конференции. Он также рассказал о подготовке двусторонней встречи и намерениях встретиться с делегацией США непосредственно в Мюнхене.

