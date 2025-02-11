Зеленский допустил встречу с Трампом после Мюнхенской конференции

Зеленский допустил встречу с Трампом после завершения Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом после завершения Мюнхенской конференции по безопасности. С таким заявлением он выступил в интервью The Guardian.

«Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы будем готовы, я готов», — рассказал политик.

Зеленский прокомментировал высказывание Трампа о возможности личной встречи в течение недели и не исключил вероятность такого события. Он также рассказал о подготовке двусторонней встречи и намерениях встретиться с делегацией США на Мюнхенской конференции.

Ранее Зеленский заявил о планах обменять захваченные в Курской области территории на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России. По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться в будущем.