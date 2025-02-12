На Украине ввели санкции против Порошенко

Forbes Ukraine: СНБО ввел санкции против Петра Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Один из собеседников Forbes Ukraine предполагает, что речь может идти о «статье "Госизмена"».

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО. По его словам, решение принято и будет опубликовано 13 февраля.

Ранее власти Украины дали Порошенко 15 повесток вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности. «Традиционная практика запрета выезда Порошенко за границу на международные встречи себя исчерпала. (...) Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал», — заявил политик.