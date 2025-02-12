Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 12 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ввели санкции против Порошенко

Forbes Ukraine: СНБО ввел санкции против Петра Порошенко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Один из собеседников Forbes Ukraine предполагает, что речь может идти о «статье "Госизмена"».

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО. По его словам, решение принято и будет опубликовано 13 февраля.

Ранее власти Украины дали Порошенко 15 повесток вместо поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности. «Традиционная практика запрета выезда Порошенко за границу на международные встречи себя исчерпала. (...) Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Порошенко отреагировал на введение санкций СНБО Украины против него

      Нидерланды отправят Киеву партию бронированных машин

      Адвокат Винника сообщил о закрытии дела против россиянина в США

      В НАТО увидели в словах шефа Пентагона принуждение Украины к капитуляции

      В Госдуме оценили слова главы Пентагона о новых регионах России

      Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности «дожать Россию и Путина до мира»

      Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом

      Усик раскрыл сроки завершения карьеры

      На Украине ввели санкции против Порошенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше