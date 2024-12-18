Порошенко обвинили в создании финансовых схем через благотворительность

Экс-президента Украины Порошенко обвинили в создании финансовых схем

Экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично обвинили в финансовых схемах через благотворительность. Об этом написало в своем журналистском расследовании издание Comments.ua.

По их информации, Порошенко получил минимум 1,5 миллиона гривен (35 тысяч долларов) дохода в виде комиссии на финансовой схеме. Она заключается в операциях с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Порошенко покупал их через свой банк на пожертвования украинцев, которые через благотворительные фонды присылали деньги.

Comments пишут, что такие действия караются законом Украины. За использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказывается от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее Петр Порошенко назвал ситуацию на фронте очень тяжелой. По его словам, такой ситуации не было даже в марте 2022 года.