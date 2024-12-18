Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 18 декабря 2024Бывший СССР

Порошенко обвинили в создании финансовых схем через благотворительность

Экс-президента Украины Порошенко обвинили в создании финансовых схем
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично обвинили в финансовых схемах через благотворительность. Об этом написало в своем журналистском расследовании издание Comments.ua.

По их информации, Порошенко получил минимум 1,5 миллиона гривен (35 тысяч долларов) дохода в виде комиссии на финансовой схеме. Она заключается в операциях с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Порошенко покупал их через свой банк на пожертвования украинцев, которые через благотворительные фонды присылали деньги.

Comments пишут, что такие действия караются законом Украины. За использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказывается от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее Петр Порошенко назвал ситуацию на фронте очень тяжелой. По его словам, такой ситуации не было даже в марте 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше