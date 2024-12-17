Порошенко рассказал об очень тяжелой ситуации на фронте

Экс-президент Украины Порошенко: ситуация на фронте еще не была такой тяжелой

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал ситуацию на фронте очень тяжелой. Об этом он также написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте никогда не была такой тяжелой, даже в марте 2022 года», — рассказал он в ходе своего выступления.

По словам Петра Порошенко, особой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается нехватка разведывательных дронов, причем особенно сложная ситуация складывается на покровском и купянском направлениях. При этом причиной этого он посчитал неэффективность и коррумпированность руководства страны.

Ранее бывший президент Украины критиковал нынешние власти страны за насильственную мобилизацию. По мнению Петра Порошенко, существующая система потеряла эффективность и дискредитировала себя.